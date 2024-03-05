Китай готов закреплять конкурентные преимущества интеллектуальных подключенных электромобилей

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай готов закреплять и расширять конкурентные преимущества интеллектуальных подключенных автомобилей на новых источниках энергии и других отраслей производства, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.