Сегодня под плановые отключения электричества подпадают 38 улиц Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 20:00. В понедельник, 11 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 38 улиц, переулка и проезда во всех районах (с 09:00 до 13:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 13:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00); Володарский район - п.