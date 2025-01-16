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Киргизский “Керемет банк” обжалует решение OFAC о включении в SDN List

“Керемет банк” из Кыргызстана, который попал под санкции США, будет обжаловать решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, пишет “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу банка.

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