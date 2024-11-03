Матвиенко объяснила, что значит для России единство

Единство — главный и определяющий фактор долгого и непрерывного успешного существования России. Об этом в своей колонке «Созидательное единение» написала на День народного единства спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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