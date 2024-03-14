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Туктамышева о «Русском вызове»: «Музыка у меня на фоне была не русская. Боялась, что из-за этого можем не пройти по регламенту»

«По регламенту, нам можно было брать произведения исключительно из русской культуры – музыку, кинофильмы.

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