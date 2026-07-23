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Наш потерянный мир

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Офицер Устье: военные ВСУ в Константиновке не имеют с связи с командованием

Офицер Устье: военные ВСУ в Константиновке не имеют с связи с командованием

Военные ВСУ, оставшиеся в Константиновке, брошены своим командованием и не имеют с ним связи. Об этом рассказал заместитель командира подразделения войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Устье.

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