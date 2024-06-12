В День России сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Россия без ДТП» в Смоленской области

В день России сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» на центральных улицах города Починка Смоленской области провели акцию «Россия без ДТП».
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