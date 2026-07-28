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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков о расставании «Торпедо» с Кручининым: «Наверняка посчитали, что платят несопоставимые с его уровнем деньги. Он может давать пользу, если его правильно использовать»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о выступлении нападающего Алексея Кручинина за «Торпедо».

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