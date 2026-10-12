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Звезда «Осеннего марафона» Марина Неелова госпитализирована с переломом шейки бедра

Звезда «Осеннего марафона» Марина Неелова госпитализирована с переломом шейки бедра

Народную артистку России Марину Неелову экстренно госпитализировали в Москве. 79-летняя актриса получила тяжёлую травму — первым об этом сообщил Telegram-канал 112.

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