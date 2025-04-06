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Царьград

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Отказ Суходольскому: FIG отклоняет запрос из-за фото с экс-министром России

Отказ Суходольскому: FIG отклоняет запрос из-за фото с экс-министром России

Тренеру сборной России по гимнастике Валентину Суходольскому отказали в нейтральном статусе из-за фото с Олегом Матыциным, экс-министром спорта.

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