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После пожара на полигоне ТБО в Жанаозене выявили превышение вредных веществ в воздухе

После пожара на полигоне ТБО в Жанаозене выявили превышение вредных веществ в воздухе

Департамент экологии по Мангистауской области сообщил результаты проверки качества атмосферного воздуха после возгорания на полигоне твердых бытовых отходов ГКП «Таза Жанаозен», произошедшего 29 июля, передает inAktau.

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