Маттиа Бинотто: «Могу только порадоваться, что Сайнса и Пиастри связывают с «Ауди», но я доволен Бортолето и Хюлькенбергом»

Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто ответил на вопрос о том, как воспринимает сообщения в прессе о потенциальных переходах в команду Карлоса Сайнса из « Уильямса » или Оскара Пиастри из « Макларена ».