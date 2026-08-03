НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Маттиа Бинотто: «Могу только порадоваться, что Сайнса и Пиастри связывают с «Ауди», но я доволен Бортолето и Хюлькенбергом»

Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто ответил на вопрос о том, как воспринимает сообщения в прессе о потенциальных переходах в команду Карлоса Сайнса из « Уильямса » или Оскара Пиастри из « Макларена ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии