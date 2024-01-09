Неделя, посвященная особо охраняемым территориям Поморья, проходит на выставке-форуме «Россия» в Москве

До 14 января посетители смогут ознакомиться с уникальной природой Архангельской области. А уже через месяц на стенде региона на ВДНХ пройдет тематическая неделя, посвященная культуре и традициям Поморья: программы представят творческие коллективы Архангельска.
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