Карин Жан-Пьер: заявления Маккарти об импичменте Байдену не повлияют на его политику

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о готовности объявить импичмент президент страны Джо Байдену не повлияют на проводимую им и его администрацией политику.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о готовности объявить импичмент президент страны Джо Байдену не повлияют на проводимую им и его администрацией политику.
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