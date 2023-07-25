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Карин Жан-Пьер: заявления Маккарти об импичменте Байдену не повлияют на его политику

Карин Жан-Пьер: заявления Маккарти об импичменте Байдену не повлияют на его политику

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о готовности объявить импичмент президент страны Джо Байдену не повлияют на проводимую им и его администрацией политику.

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