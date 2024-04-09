Министры обороны США и Израиля обсудили необходимость изменений действий ЦАХАЛ

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили необходимость корректировки действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа с целью недопущения таких инцидентов, как удар по волонтерам организации World Central Kitchen (WCK).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии