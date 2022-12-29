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Календарь от Tennisi.kz – классика казахстанского спорта Для него снимались самые красивые наши спортсменки!

Календарь от Tennisi.kz – классика казахстанского спорта Для него снимались самые красивые наши спортсменки!

Букмекерская компания Tennisi.kz в канун Нового года всегда радует своих клиентов. Уже несколько лет существует акция SANTA, а с 2015 года выпускается календарь, ставший явлением в казахстанском спорте, потому что для него снимались Шарипова, Тисленок и другие известные спортсменки.

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