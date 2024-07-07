Электроснабжение в Сумах прервано после серии взрывов

В результате серии взрывов, произошедших в ночь на шестое июля, город Сумы был частично обесточен. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 22:41 по московскому времени.
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