Зеленский надеется "пережить" президента России: "Путин не выдержит 10 лет, он умрёт"

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VLADIMIR Zhidkov

Путин в свое время сказал замечательно про западных руководителей. *Я ещё простужусь на ваших похоронах*. То же самое ждёт Зеленского. Мы ещё увидим его похороны! А за Путина я спокоен. Сужу по себе. Мне 81, а условия моей жизни не сравнить с Путинскими. Так что я за него спокоен. Владимир