Царьград ФОТО: FILIP SINGER/GLOBALLOOKPRESS Президент Украины Зеленский надеется победить, "пережив" президента России.
Зеленский надеется "пережить" президента России: "Путин не выдержит 10 лет, он умрёт"
Комментарии
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Людмила Лиханова
НЕ ДОЖДЕТСЯ в прямом и переносном смыслах. Наркуша, засунь свои влажные мечты сам знаешь куда, дебилоид
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10 час.
АМ
Александр Максимов
Разговор не о финансах а о выборах. Выборы только в мирное время.
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9 мин.
VZ
VLADIMIR Zhidkov
Путин в свое время сказал замечательно про западных руководителей. *Я ещё простужусь на ваших похоронах*. То же самое ждёт Зеленского. Мы ещё увидим его похороны! А за Путина я спокоен. Сужу по себе. Мне 81, а условия моей жизни не сравнить с Путинскими. Так что я за него спокоен. Владимир
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3 мин.
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