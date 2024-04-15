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Жителей Курганской области начали эвакуировать из-за угрозы затопления

Жителей Курганской области начали эвакуировать из-за угрозы затопления

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области начал подниматься, что создает угрозу затопления. По данным на 14 апреля 2024 года, уровень воды достиг 507 сантиметров, что на полметра выше, чем было накануне.

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