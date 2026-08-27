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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о Кучерове: «Профессорские мозги. Разбирающиеся в хоккее понимают, что он – наша главная звезда с игровой точки зрения»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем « Тампы » Никите Кучерове . «Кучеров очень умный, полезный, техничный, интеллигентный игрок – профессорские мозги.

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