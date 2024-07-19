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Запрет ЛГБТ как путь к возрождению фашизма

Запрет ЛГБТ как путь к возрождению фашизма

Немного официальной хроники: Верховный суд в четверг, 30 ноября 2023 года, рассмотрев административный иск Минюста, признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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