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Откровенный Порошенко: Нам нужно полное прекращение огня, чтобы усилить армию

Откровенный Порошенко: Нам нужно полное прекращение огня, чтобы усилить армию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко раскрывает карты. Он заявил, что мирные переговоры с Россией должны начинаться с требования немедленного, безусловного и всеобъемлющего прекращения огня по всей линии фронта.

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