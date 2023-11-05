Steak Lovers
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Steak Lovers

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Всегда беспроигрышная закуска из самого простого сала. Сворачиваем в рулет и добавляем начинку. Вкус очень легко менять

Всегда беспроигрышная закуска из самого простого сала. Сворачиваем в рулет и добавляем начинку. Вкус очень легко менять

Обычно сало слишком соленое и вкус можно описать как нейтральным. С этим рецептом придаём ему интересные ароматы с помощью разнообразных специй, а также пропускаем само сало через мясорубку, чтобы затем создать из него аккуратные рулеты.

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