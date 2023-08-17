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Товарищеские матчи. Венесуэла играет с Бразилией, Испания встретится с Канадой и другие матчи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа. Сегодня в рамках товарищеских матчей Венесуэла играет с Бразилией, Испания встретится с Канадой.

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