Российские тральщики отработали в Черном море в условиях минной опасности от ВСУ

РИА Новости/Виталий Аньков Российские тральщики в Черном море провели разведывательный поиск мин ВСУ на маршрутах интенсивного торгового судоходства в условиях реальной минной опасности, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
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