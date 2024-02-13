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Российские тральщики отработали в Черном море в условиях минной опасности от ВСУ

Российские тральщики отработали в Черном море в условиях минной опасности от ВСУ

РИА Новости/Виталий Аньков Российские тральщики в Черном море провели разведывательный поиск мин ВСУ на маршрутах интенсивного торгового судоходства в условиях реальной минной опасности, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

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