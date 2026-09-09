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«Новейшие инновационные решения в сфере машиностроения»: в Челябинске открылась выставка спецтехники «СпецМашЭкспо-2026»

«Новейшие инновационные решения в сфере машиностроения»: в Челябинске открылась выставка спецтехники «СпецМашЭкспо-2026»

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября, ФедералПресс. На испытательном полигоне челябинского тракторного завода «ДСТ-Урал» открылась масштабная отраслевая выставка «СпецМашЭкспо-2026».

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