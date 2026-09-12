«Огромный вызов»: Зеленский потребовал 100–120 ракет для Patriot ежемесячно зимой

Украине нужно хотя бы 100–120 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на каждый месяц зимы, чтобы ПВО могло противостоять российским ракетным атакам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ресурсы противник...
- Политолог: РФ вер...
- НПЗ в обмен на «И...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым