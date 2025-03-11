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Бородин обвинил Пугачеву в организации покушения на себя и требует завести уголовное дело

Бородин обвинил Пугачеву в организации покушения на себя и требует завести уголовное дело

Известный общественный деятель Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, инициировал громкое скандальное заявление, требуя привлечь знаменитую певицу Аллу Пугачёву к уголовной ответственности по статье “Убийство”.

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