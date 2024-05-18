Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Торжество выруси

Торжество выруси

В Таллине кипят будни дерусификации    До последнего времени самоуправлением Таллина руководила Центристская партия, хоть как-то сдерживавшая натиск эстонских националистов.

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Комментарии
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Диана Мальгинова
Так переезжайте.
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18 час.
Леонид Руси
Эстония, 1 366 491 жителей, из них 600 тыс. не эстонцы. Ну хотят плодиться чухонцы... Сидят на дотациях, ничего не делают... хуторяне... )))
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17 час.
brigadier21 Snytsarienko
Прогнувшийся политик, что танк со сбитыми гусеницами - пару раз куда-то шмальнёт, но прямо в жо.., пардон - корму, где брони почти нет, бронебойный подкалиберный на раз засадят.  Борьба в условии полного окружения - дело геройское и почётное, но крайне не долговечное, хорошо что ещё не убили, менталитет чутка тормознутый. Да, переезд в Россию - единственное избавление от данных унижений.
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16 час.

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