Торжество выруси

Эстония, 1 366 491 жителей, из них 600 тыс. не эстонцы. Ну хотят плодиться чухонцы... Сидят на дотациях, ничего не делают... хуторяне... )))

brigadier21 Snytsarienko

Прогнувшийся политик, что танк со сбитыми гусеницами - пару раз куда-то шмальнёт, но прямо в жо.., пардон - корму, где брони почти нет, бронебойный подкалиберный на раз засадят. Борьба в условии полного окружения - дело геройское и почётное, но крайне не долговечное, хорошо что ещё не убили, менталитет чутка тормознутый. Да, переезд в Россию - единственное избавление от данных унижений.