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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области 20 сентября местами пройдет дождь

В Рязанской области 20 сентября местами пройдет дождь

Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью его скорость составит 2–7 м/с, днем 6–11 м/с.  Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов, днем от 19 до 24 градусов тепла.

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