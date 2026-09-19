В Рязанской области 20 сентября местами пройдет дождь

Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью его скорость составит 2–7 м/с, днем 6–11 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов, днем от 19 до 24 градусов тепла.
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