В Брянской области ввели режим КТО из-за угроз со стороны Украины

Режим контртеррористической операции вводится в Брянской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Киева, проинформировал Национальный антитеррористический комитет.
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