В Госдуме предложили помощь с ЖКХ для борьбы с разводами

Выплачивать компенсационные средства напрямую поставщикам услуг ЖКХ, чтобы избежать разводов в семьях, предложила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ), 21 октября сообщают РИА Новости.
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