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Царьград

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Король распускает парламент. Британские таблоиды призывают запасаться едой и водой

Король распускает парламент. Британские таблоиды призывают запасаться едой и водой

Неожиданные политические новости пришли из Великобритании. Король Карл III поручил премьер-министру Риши Сунаку распустить парламент и провести досрочные выборы 4 июля.

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