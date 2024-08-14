Аналитик назвал выгодоприобретателя конфликта на Украине

Западный военно-промышленный комплекс (ВПК) получает прибыль с конфликта на Украине. Об этом в материале на сайте InfoBRICS заявил аналитик Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос.
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