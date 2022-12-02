Энциклопедия Техники

429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    А где американский Х-37, который до сих пор летает?В истории мира су...
  • Сергей Федосеев
    ...а в каких интересно "лесах" заблудились 22 полноценных года...До недавнего врем...
  • Александр Майский
    коррупция. в китае за это публично расстреливают,а у нас присваивают звание герой капиталистического труда! если комп...До недавнего врем...

Компанией «Роснефть» реализован ряд значимых для всей нефтегазовой отрасли проектов в области замены ранее импортировавшихся продуктов и технологий на отечественные аналоги

Компанией «Роснефть» реализован ряд значимых для всей нефтегазовой отрасли проектов в области замены ранее импортировавшихся продуктов и технологий на отечественные аналоги

﻿﻿Роснефть реализовала ряд значимых для всей нефтегазовой отрасли проектов по замещению ранее импортной продукции и технологий отечественными аналогами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх