"Путин знает": на Украине забили тревогу из-за "момента Ч". ВСУ не понимают, откуда ждать удар

Российские войска будут растягивать фронт до осени и начнут активное наступление после президентских выборов в США, с таким прогнозом выступил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".
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