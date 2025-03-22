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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тесленко о ЦСКА: «Было некрасиво с их стороны взять и выбросить игрока. Но у меня нет обид»

«Клуб предлагал контракт на два года, а я хотел на один с возможностью продления. Когда доиграли сезон, начался карантин.

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