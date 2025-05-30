Проекты модернизации и замены ПЗРК Stinger Учебный пуск ПЗРК StingerНесмотря на ряд модернизаций, переносной зенитный ракетный комплекс FIM-92 Stinger к настоящему времени морально устарел.
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Проекты модернизации и замены ПЗРК Stinger Учебный пуск ПЗРК StingerНесмотря на ряд модернизаций, переносной зенитный ракетный комплекс FIM-92 Stinger к настоящему времени морально устарел.
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