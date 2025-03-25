Пять километров по минам: как наши бойцы освободили село Срибное в ДНР

Подробности освобождения села Срибное в ДНР впервые показали в нашем Минобороны. Чтобы подобраться к населенному пункту, бойцам пришлось пройти пять километров по полю, которое вдоль и поперек было усеяно французскими минами.
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