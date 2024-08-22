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Сразу до 12 взрывов: ВСУ атаковали аэродром. Под ударом сразу три региона России

Сразу до 12 взрывов: ВСУ атаковали аэродром. Под ударом сразу три региона России

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