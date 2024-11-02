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В Барнауле хотят отремонтировать историческую гимназию Будкевич за 137 млн рублей

В Барнауле хотят отремонтировать историческую гимназию Будкевич за 137 млн рублей

Летом мэрия уже пыталась найти подрядчика на ремонт объекта, но тогда заявку никто не подал Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который отремонтирует объект культурного наследия – здание гимназии Будкевич на ул.

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