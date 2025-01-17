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Госбанки Турции будут по умолчанию выдавать не карты Visa и Mastercard, а Troy

Турецкие госбанки по умолчанию будут выдавать карты национальной платежной системы Troy, а не международных Visa или Mastercard, следует из указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованного в официальном вестнике Resmi Gazete.

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