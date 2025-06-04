В Госдуму внесли законопроект о системе туристских троп в России

Группа депутатов во главе с зампредом Госдумы Викторией Абрамченко внесла на рассмотрение палаты законопроект, целью которого является формирование Национальной системы туристских троп в России и обеспечение правового регулирования порядка их создания и управления ими.
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