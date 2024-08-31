Американская оборонная компания Raytheon оштрафована на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай, Россию, Иран и Ливан – объявил Госдепартамент.
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Американская оборонная компания Raytheon оштрафована на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай, Россию, Иран и Ливан – объявил Госдепартамент.
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