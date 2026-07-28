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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Германия хочет принять ЧМ в 2038-м или 2042-м, заявил член правления DFB Хельманн: «У нас есть вся необходимая инфраструктура»

Гендиректор « Айнтрахта » и член правления Немецкого футбольного союза Аксель Хельманн считает, что Германия является главным претендентом на проведение чемпионата мира в 2038 или 2042 году «Мы бы с удовольствием [приняли турнир], и у DFB, и у Нойендорфа (президент Немецкого футбольного союза – Спортс’‘) есть желание подать заявку на 2042 год, а может и на 2038-й.

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