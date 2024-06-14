Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Аркадий Шацкий

Участники таких групп ничем не хуже "свидетелей СССР" (которых тут сажают за мошенничество, но в медиа поднимается шум что посадили русского сепаратиста) и разжигают национализм так же как и казахские националисты. Я сам с ВКО и тут все понимают что сейчас топить за отсоединение это глупость, как и подобные статьи, только подставляют ту же Россию. Переход на латиницу здесь осуществляется не по проработанному турецкому или азербайджанскому сценарию а по тупиковому узбекскому, где с 1991-го года безуспешно пытаются. Российское телевидение, которым называют "Евразия первый" и "Мир" совсем не российское, посмотрите для интереса. Кому надо смотрят по интернет тв или по кабельному любой канал, казахских там бывает и в сетке нет, потому что их всё равно никто не смотрит кроме как в дальних селах.