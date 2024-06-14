Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Несмотря на заверения в «вечной дружбе» Астана продолжает процесс дерусификации и декоммунизации в стране, в том числе проводит политику вытеснения российского информационного влияния в стране, выводя тем самым республику из общего некогда медийного пространства.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Участники таких групп ничем не хуже &quot;свидетелей СССР&quot; (которых тут сажают за мошенничество, но в медиа поднимается шум что посадили русского сепаратиста) и разжигают национализм так же как и казахские националисты. Я сам с ВКО и тут все понимают что сейчас топить за отсоединение это глупость, как и подобные статьи, только подставляют ту же Россию. Переход на латиницу здесь осуществляется не по проработанному турецкому или азербайджанскому сценарию а по тупиковому узбекскому, где с 1991-го года безуспешно пытаются. Российское телевидение, которым называют &quot;Евразия первый&quot; и &quot;Мир&quot; совсем не российское, посмотрите для интереса. Кому надо смотрят по интернет тв или по кабельному любой канал, казахских там бывает и в сетке нет, потому что их всё равно никто не смотрит кроме как в дальних селах.
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14 час.
Аркадий Шацкий
Кстати ещё, Путин и Си выступают за многополярный порядок, с Грузией, Казахстаном, Азербайджаном, Аргентиной и ещё кучей стран уже получилось.
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13 час.

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