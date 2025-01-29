Ждала. Православная икона спасла жизнь бойцу СВО во время массированного обстрела. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Именная православная икона спасла жизнь бойцу СВО во время массированного обстрела. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров 29 январяУчастник специальной военной операции Александр Абрамцев пришёл в церковь и рассказал священнику о том, что нашёл икону в окопной грязи, которая спасла ему жизнь.