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Врач Андреев объяснил, почему лечение Костомарова не работает: “Верить в чудо”

Врач Андреев объяснил, почему лечение Костомарова не работает: “Верить в чудо”

Инфекционист прояснил, что происходит с олимпиоником, однако есть один вопрос, который волнует в том числе и специалистаФигурист Костомаров в последнее время переживает трудные времена, поскольку его состояние здоровья изо дня в день ухудшается.

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