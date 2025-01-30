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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На борту самолета, потерпевшего крушение в США, могли находиться чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов

По информации Спортс, тренеры и бывшие фигуристы могли находиться на борту самолета, вылетевшего из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

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