Расстройство, получившее название комплекса Мадонны и блудницы, является достаточно распространенной проблемой, корни которой идут из детства.

Кадр из фильма «Малена», 2000 гКомплекс Мадонны-шлюхи — явление, при котором мужчины делят всех женщин на две категории: верных, преданных, обладающих материнскими качествами, и легкомысленных, ветреных и свободных.
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